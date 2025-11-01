ntrat direct în turul secund, Dzițac a obținut victorii convingătoare împotriva sportivilor din Germania, Armenia și Georgia. Momentul crucial a fost în semifinale, unde l-a învins pe maghiarul Aron Szabo, asigurându-și locul în marea finală. Aici, românul s-a impus în fața celuilalt reprezentant al Georgiei, Mate Beruaşvili, adjudecându-și titlul european.

Ceremonie specială. Medalia înmânată de Mihai Covaliu

Bucuria lui Dzițac a fost amplificată de momentul festiv. Medalia de aur i-a fost conferită chiar de Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR), prezent la Chișinău la invitația forului european de judo. „Bucuria tânărului judoka în vârstă de 22 de ani a fost cu atât mai mare cu cât a primit cea mai strălucitoare medalie din cariera sa chiar din mâinile preşedintelui COSR, Mihai Covaliu... Felicitări, Ioan Dziţac! Hai, România,” a transmis COSR.

Ce așteptări există pentru restul delegației

Delegația României, compusă din 12 sportivi, își pune speranțele și în celelalte categorii, după ce primele zile au adus rezultate sub așteptări la feminin. Laura Bogdan (48 kg), Luciana Cătană (52 kg), Vanessa Tolea (57 kg) și Orsolya Lajos (63 kg) au fost eliminate în primele tururi. Sportivii care urmează să intre în competiție sunt, la feminin, Daria Tudorache și Roxana Vișa (+78 kg), iar la masculin, David Gliga (90 kg), Rareș Arsenie, Alexandru Sibişan (100 kg), Bogdan Petre și Darius Dobre (+100 kg)

Campionatul European Under 23, găzduit de Chișinău, reunește peste 300 de sportivi din 37 de țări, nivelul competițional fiind extrem de ridicat.