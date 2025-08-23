Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 112 WTA) a câştigat repede primul set al finalei cu americanca Ann Li (25 de ani, locul 69 WTA), impunându-se în 35 de minute cu 6-2. În setul al doilea Sorana a condus cu 3-1 şi 4-2, iar la 5-3 a ratat trei mingi de meci, Ann Li apropiindu-se la 5-4. Sorana a câştigat pe propriul serviciu şi, după un meci de o oră şi 26 de minute, a cucerit trofeul (6-2, 6-4 în finală).

Sorana se impune astfel la Cleveland, câştigând un turneu pe care l-a început încă din calificări. Pentru Sorana Cîrstea este al treilea titlu WTA din carieră la simplu, după Tashkent 2008 şi Istanbul 2021.

Victoria din Statele Unite o urcă pe Sorana pe locul 71 în clasamentul mondial, ea devenind a treia cea mai în vârstă jucătoare din Top 100, după Tatjana Maria (38 de ani) şi Laura Siegemund (37 de ani).