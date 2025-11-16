Aproximativ 10.000 de oameni au asistat la deschiderea oficială, care a avut loc vineri, la ora 18.00. Târgul va rămâne deschis până pe 4 ianuarie 2026, perioadă în care sunt programate spectacole zilnice și numeroase atracții tematice.

Tematica din 2025: „Spărgătorul de Nuci”

Orașul a fost împodobit integral în spiritul renumitului basm, iar Primăria Craiova a pregătit efecte speciale, spectacole în fiecare seară, trenulețul festiv și celebra sanie zburătoare a lui Moș Crăciun. Atmosfera este una de poveste, însă vizitatorii trebuie să se pregătească pentru cheltuieli considerabile.

Prețurile din târg: suveniruri scumpe și produse tradiționale cu tarife în creștere

Târgul de Crăciun de la Craiova este recunoscut și pentru nivelul ridicat al prețurilor, aspect criticat de vizitatori și în anii trecuți, în special în ceea ce privește zona gastronomică.

Suveniruri și cadouri

Conform vizitatorilor, prețurile pentru obiectele de sezon arată astfel:

Căni tematice – de la 30 lei bucata

Jucării – încep de la 20 lei

Mănuși – 20 lei

Căciuli de iarnă – 40 lei

Ornamente „Spărgătorul de Nuci” – de la 25 lei

Seturi de căni tematice – între 100 și 150 lei

Mâncare și băuturi

Tarifele pentru mâncare nu au fost încă actualizate oficial, dar este de așteptat ca ele să fie similare sau chiar mai mari decât în 2024. Anul trecut, vizitatorii plăteau:

15 lei pentru un pahar de vin fiert

12 lei pentru 100 g de pomana porcului

25 lei pentru o porție de fasole cu cârnați

Dacă tendința de creștere a prețurilor se menține, vizitatorii trebuie să se aștepte la costuri ridicate pentru majoritatea produselor culinare.

Târgurile de Crăciun din București: calendarul deschiderilor

Capitala României se pregătește și ea de sezonul festiv, cu nu mai puțin de cinci târguri de Crăciun:

Piața Constituției – 29 noiembrie – 28 decembrie

Piața Universității – 29 noiembrie – 28 decembrie

Esplanada Operei Naționale – 6 – 28 decembrie

West Side Christmas Market (Sector 6) – data neanunțată încă, dar în anii trecuți s-a deschis pe 28 noiembrie

Târgul din Sectorul 3 – 27 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026