Actorul din filmul „Nikita”, Tcheky Karyo, s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani

Tchéky Karyo, starul filmelor „Nikita” și „Ursul”, a murit. Actorul de origine turcă s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani, răpus de o boală nemiloasă.

Actorul și muzicianul Tchéky Karyo a încetat din viață vineri, 31 octombrie, după ce a pierdut lupta cu cancerul. Anunțul a fost făcut de familie: „Valérie Keruzoré, soția sa, și copiii lor anunță cu durere în suflet trecerea în neființă a lui Tchéky Karyo, răpus de un cancer vinerea aceasta, 31 octombrie”, se arată într-un comunicat transmis de AFP.

Peste 80 de filme și seriale

Născut în Turcia, dar crescut la Paris, Tchéky Karyo a jucat în peste 80 de filme și seriale. Printre cele mai notabile apariții sunt cele din „Nikita” (1990), „The Bear” (1998) și „The Missing” (2014)

Înainte de a se consacra în cinematografie, Tchéky Karyo a jucat piese de teatru clasice, precum „Tartuffe”, „Macbeth” și „Othello”. În 1982, s-a remarcat în filmul „Toute une nuit” (O noapte întreagă) și a continuat în 1984 cu „Les Nuits de la pleine lune” (Nopțile cu lună plină).

Primul său succes cinematografic major a venit odată cu thrillerul polițist „Le Balance” (1982), rol pentru care a fost nominalizat la Premiul César pentru Cel mai bun actor debutant.

Tchéky Karyo a jucat și în „Ioana d’Arc” (1993), „Conquest of Paradise” (1992), „GoldenEye” (1995), „Amélie” (2001), „A Very Long Engagement” (2004). De asemenea, interpretat rolul profetului Nostradamus în filmul omonim din 1994.

