Acesta a transmis că nu va accepta niciun fel de concesii teritoriale și nici nu va ceda controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie către Federația Rusă. În paralel, Liderul de la Kiev a declarat că nu poate să organizeze un referendum sau alegeri în condițiile actuale, în ciuda presiunilor președintelui SUA.

Zelenski: „Nu putem organiza alegeri în situația actuală!”

Voldimir Zelenski si Donald Trump se vor întâlni în curând la Mar-A-Lago, reședința din Florida a președintelui SUA, în câteva ore. În acest context, liderul ucrainean a scos în evidență faptul că țara pe care o conduce nu va accepta să cedeze teritorii Kremlinului, dar nici controlul asupra centralei nucleare Zaporojie, care se află sub controlul forțelor ruse.

În paralel, liderul de la Kiev nu cedează presiunilor lui Donald Trump de a organiza alegeri. „Dacă noi ridicăm această problemă, iar partea americană vorbește despre referendum sau alegeri, acest lucru nu poate avea loc în situația de astăzi”, a spus Zelenski.

Președintele Donald Trump a spus în repetate rânduri că omologul său trebuie să organizeze alegeri, din moment ce mandatul său trebuia să expire în mai 2024, dar a fost prelungit, deoarece în Ucraina este instituită legea marțială.

De asemenea, Volodimir Zelenski a mai scos în evidență necesitatea ca sprijinul european să continue. Zelenski a spus că are nevoie de livrări constante de sisteme și rachete, mai multe rachete, pentru că Rusia atacă cu un număr tot mai mare de drone și rachete.