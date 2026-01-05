DC United, noul său club, l-a prezentat oficial.

Și fostul său club, CFR Cluj, a confirmat vestea plecării atacantului printr-o postare pe pagina de Facebook a clubului.

Atacantul de 23 de ani spune că a făcut „alegerea bună” și că vrea să demonstreze că are „valoare” în campionatul nord‑american.

Munteanu a explicat că a ales MLS pentru stabilitate și perspectivă, precizând că oferta din SUA a fost cea mai bună atât pentru el, cât și pentru CFR Cluj.

Louis Munteanu, la plecarea din România: „Am valoare, am demonstrat asta”

”Mă bucur foarte mult. Mâine (n.r. 6 ianuarie) mă duc la vizita medicală, apoi o să semnez contractul. Mă bucur că s-a concretizat. O să fie bine și o să plec în America. Au fost multe discuții, unele false, undele adevărate. Am făcut alegerea bună și mă bucur. Am valoare, am demonstrat asta. Campionatul e unul pe stilul meu.

Am vorbit cu cei care au mai fost prin MLS. Merg încrezător. O să fie un meci greu, sper să facem un meci bun (n.r, cu Inter Miami).

Mi-a promis (n.r. Ioan Varga) că o să mă lase să merg în America. Le mulțumesc tuturor”, a spus Louis Munteanu la plecarea din România.

Contractul lui Louis Munteanu

CFR Cluj a ajuns la un acord pentru vânzarea lui Louis Munteanu la DC United, formație din Major League Soccer, mutarea fiind deja confirmată de oficialii ardeleni.

Americanii plătesc în jur de 6 milioane de euro, sumă ce poate crește prin bonusuri de performanță, iar CFR păstrează 35% dintr-un viitor transfer al atacantului.

La noua echipă, Munteanu va semna un contract pe trei ani și va avea statut de jucător „Designated Player”, cu un salariu semnificativ mai mare decât la CFR.

Atacantul urmează să efectueze vizita medicală pe 5 ianuarie, în Europa, după care va pleca în Statele Unite pentru a se alătura lotului lui DC United.​

Ce lasă în urmă la CFR

Louis Munteanu pleacă din Gruia după 63 de meciuri, în care a marcat 28 de goluri și a oferit 9 pase decisive, fiind golgheterul sezonului trecut din Superligă.

CFR Cluj l-a cumpărat de la Fiorentina în 2024, pentru aproximativ 2,3 milioane de euro, iar vânzarea la DC United devine unul dintre cele mai mari transferuri din istoria clubului.