Studiul arată că 18% dintre persoanele din Generația Z, născute între 1997 și 2012, consideră că un sistem condus de un lider autoritar ar fi mai eficient decât democrația.

Procentul este semnificativ mai mare decât media națională, unde doar 12% dintre adulți împărtășesc această viziune.

De asemenea, 14% dintre mileniali (născuți între 1981 și 1996) nu consideră democrația cel mai bun sistem de guvernare.

În contrast, generația „baby boomers”, cu vârste între 60 și 80 de ani, s-a dovedit cea mai favorabilă democrației, doar 7% exprimând simpatie pentru regimurile autoritare, conform The Telegraph.

Sondajul a evidențiat și o diferență de percepție față de populism: doar 49% dintre tinerii din Generația Z cred că populismul slăbește democrația, comparativ cu 59% dintre adulții de toate vârstele. Totodată, tinerii bărbați (24%) sunt mai predispuși să susțină mișcările populiste decât femeile (19%) din aceeași categorie de vârstă.

Cercetarea arată și o schimbare de mentalitate privind succesul personal: tot mai mulți tineri cred că prosperitatea depinde mai puțin de efort și mai mult de circumstanțele de naștere. Doar 42% dintre cei din Generația Z și mileniali mai cred că munca grea duce la succes, comparativ cu 52% dintre baby boomeri.

Tinerii britanici se declară, de asemenea, mai îngrijorați decât omologii lor americani de efectele inteligenței artificiale asupra locurilor de muncă – 58% dintre ei se tem că AI va avea un impact negativ asupra perspectivelor de carieră.

La nivel general, sondajul indică un pesimism accentuat privind viitorul Regatului Unit: doar 14% dintre britanici cred că „cele mai bune zile” ale țării se află în viitor, iar 67% consideră că acestea au rămas în trecut. Pesimismul britanic este mai pronunțat decât în UE, SUA, Canada sau Japonia.

Studiul FGS Global Radar 2026 s-a bazat pe 175 de interviuri cu lideri și experți din domenii cheie, precum și pe sondaje reprezentative naționale desfășurate în SUA, Canada, Uniunea Europeană, Regatul Unit și Japonia, chestionând în total 20.000 de persoane, dintre care 2.022 din Marea Britanie.