Moartea ei neașteptată, la numai 39 de ani, a lăsat în urmă o familie zdrobită și sute de oameni care au admirat-o de-a lungul anilor.

O viață dedicată sportului și oamenilor

Roxana Moise s-a remarcat prin forță, disciplină și determinare, calități care au făcut-o respectată în lumea sportului. După o carieră în handbal, și-a continuat drumul ca instructor, inspirând generații întregi de persoane să adopte un stil de viață activ. Energia ei molipsitoare și spiritul competitiv au transformat-o într-un model pentru mulți dintre cei care au lucrat cu ea.

Participarea în cadrul show-ului sportiv a adus-o în atenția publicului larg, acolo unde Roxana s-a făcut remarcată prin ambiție, rezistență și fairplay.

O mamă iubitoare, plecată mult prea devreme

Dincolo de performanțele sportive, Roxana era în primul rând mamă a trei copii, pe care îi creștea cu devotament și dragoste. Dispariția ei lasă un gol imens în viața celor dragi, iar vestea morții sale a provocat valuri de durere în rândul prietenilor, colegilor și elevilor ei.

Cei care au cunoscut-o o descriu ca pe o femeie caldă, luminoasă, mereu gata să-i încurajeze pe cei din jur. Optimismul, bunătatea și zâmbetul ei au devenit amintiri prețioase pentru toți cei afectați de această pierdere.

Mesajele de condoleanțe au început să curgă imediat după aflarea veștii, mulți exprimându-și șocul și tristețea față de plecarea ei prematură.