Guvernul și sindicatele se află în negocieri intense pentru stabilirea salariului minim, decizie de care depinde și valoarea punctului de amendă în 2026. Pe de o parte, Executivul dorește înghețarea salariilor în 2026, ceea ce ar menține venitul minim la nivelul actual. Pe de altă parte, sindicatele cer o creștere salarială considerabilă.

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu patronatele și sindicatele pe tema salariului minim, afirmând că o majorare ar proteja puterea de cumpărare a angajaților cu venituri reduse, dar ar genera și o serie de efecte negative. Patronatele consideră, la rândul lor, că majorarea salariului minim va genera creșteri de prețuri în cascadă, cu o scădere a puterii efective de cumpărare. Reprezentanții sindicatelor propun majorarea salariului minim la 4.350 lei sau chiar la 4.500 de lei.

O decizie a Guvernului este așteptată înainte de Crăciun

Dacă Executivul decide înghețarea veniturilor, punctul de amendă va rămâne la valoarea actuală. Însă, dacă este acceptată propunerea sindicatelor, scenariile sunt următoarele: dacă salariul minim ajunge la 4.350 lei, punctul de amendă va crește la 217,5 lei; dacă ajunge la 4.500 lei, punctul de amendă va fi de 225 lei.

O creștere a salariului minim la 4.350 lei ar însemna o majorare de 30 de lei a amenzii minime și o creștere de 1.500 lei a amenzii maxime. Dacă venitul minim ar fi majorat la 4.500 lei, amenda minimă de circulație ar crește cu 45 de lei.

Punctul de amendă se calculează în funcție de salariul minim brut pe țară, reprezentând 5% din acesta. Având în vedere că salariul minim este în prezent de 4.050 de lei, punctul de amendă actual este de 202,5 lei.

Amenzile rutiere se împart în 5 clase de sancțiuni, cuprinse între 2 și 100 de puncte de amendă. În prezent, amenda minimă este de 405 lei, iar cea maximă atinge 20.250 lei. Persoanele fizice riscă între 2 și 20 de puncte de amendă, în timp ce persoanele juridice riscă între 21 și 100 de puncte de amendă.