Hicks a murit "în pace" în Dallas, înconjurat de familie, transmite AP.

Magnatul din Texas a deținut echipa Dallas Stars între 1995 și 2011, câștigând Cupa Stanley în 1999. De asemenea, a deținut Texas Rangers între 1998 și 2010, conducând echipa de baseball la trei titluri în Divizia de Vest a Americii și la o participare în World Series. În 2007, Hicks a achiziționat 50% din acțiunile echipei Liverpool.

„A fi alături de el a însemnat întotdeauna mai mult decât stadioane și terenuri de baseball. A fost vorba despre respect personal, încredere și prietenie”, a declarat Jerry Jones, proprietarul echipei Dallas Cowboys, exprimându-și condoleanțele familiei.