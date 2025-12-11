Arena Dinamo, cel mai mare loc pentru activități sportive

„Îndeplinim toate condițiile împreună cu clubul sportiv Dinamo și cu CNI pentru a începe lucrările la începutul anului viitor.

Vă reamintesc că Guvernul României a solicitat o cofinanțare de 25% din partea beneficiarilor și a condiționat de această cofinanțare începerea lucrărilor la stadionul Dinamo.

După o analiză de aproximativ 4 luni cu clubul sportiv Dinamo, o cale de colaborare, o formulă mult mai complexă care nu vizează doar construirea stadionului, ci practic este un parteneriat pe termen lung între administrația locală și clubul sportiv Dinamo.

Vom redeschide după cum am spus parcul sportiv Dinamo pentru comunitate. Asta înseamnă un nou parc de aproximativ 20 de hectare în mijlocul orașului.

Vom construi o nouă pistă de alergare de aproximativ 2 kilometri, vom amenaja zone destinate sportului de masă, vom amenaja zone de recreere, vom reface spațiile verzi existente din interiorul bazei sportive Dinamo.

Ne dorim ca toate lucrările ce vizează reamenajarea întregului parc sportiv să se desfășoare concomitent cu șantierul la noua arenă multifuncționala Dinamo.”, a declarat Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.