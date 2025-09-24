„Din fericire, nu sunt victime în urma incendiului de noaptea trecută. Aceasta este vestea bună. Din nefericire, fumul degajat a produs o poluare semnificativă în multe cartiere ale Capitalei. Fumul continuă să afecteze zona, așa că vă rog să evitați deplasările în apropiere și să respectați indicațiile autorităților”, a scris Rareș Hopincă, miercuri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, angajații de la Direcția de Mobilitate Urbană și Poliția Locală sunt în teren, împreună cu echipele de pompieri, polițiști și jandarmi și sprijină intervențiile de la fața locului.



Primăria Sectorului 2 asigură în continuare și utilajele solicitate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.



Un incendiu a izbucnit, marți seara, la o hală din Sectorul 2 al Capitalei - în Șoseaua Pantelimon. Focul s-a manifestat pe aproximativ 7.000 de metri pătrați.

Anunțul Agenției Naționale de Mediu după incendiul devastator de la depozitele Antrefrig