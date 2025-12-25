El a subliniat ideea de speranță, lumină și adevăr, precum și legătura dintre Crăciun și valorile fundamentale care dau sens vieții. În mesaj, a făcut referire la importanța familiei, la momentele petrecute alături de cei dragi și la riscul ca acestea să fie trecute cu vederea în agitația cotidiană.

Șeful statului transmis îndemnul ca perioada sărbătorilor să fie un prilej de regăsire interioară, de bunătate și înțelepciune, precum și de consolidare a unității naționale. Mesajul s-a încheiat cu o urare adresată tuturor pentru un Crăciun binecuvântat.

„Nașterea lui Hristos este pentru noi, creștinii, sărbătoarea speranței, a luminii și a adevărului credinței. Oriunde ne-am afla, Crăciunul ne amintește de acasă, de magia copilăriei și ne readuce mai aproape de esența valorilor care dau sens vieții noastre.

Momentele petrecute în familie și bucuria de a-i avea aproape pe cei dragi sunt cele mai prețioase daruri, pe care, în tumultul vieții de zi cu zi, riscăm uneori să nu le apreciem atât de mult pe cât ar trebui.