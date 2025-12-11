În credința ortodoxă, postul negru este asociat cu momente de profundă semnificație spirituală. Cel mai cunoscut exemplu este Vinerea Mare, ziua în care credincioșii își amintesc de patimile și sacrificiul lui Iisus Hristos. Mulți aleg să nu mănânce nimic până la apus sau chiar până a doua zi, ca formă de smerenie și introspecție.

De asemenea, unii credincioși aleg să țină post negru în prima zi a Postului Paștelui, respectiv în prima zi a Postului Crăciunului, ca simbol al unui început curat. Chiar dacă Postul Crăciunului, la fel ca Postul Paștelui, are reguli alimentare clare, postul negru în sine nu este obligatoriu și rămâne o practică personală. Totuși, unii oameni îl adoptă la începutul postului pentru a-și pregăti mintea și trupul pentru întreaga perioadă de abstinență.

Este important de precizat că în ziua de Crăciun nu se ține post negru, aceasta fiind o zi de mare sărbătoare, dedicată bucuriei și împărtășirii. Postul se încheie în Ajun, iar sărbătoarea Nașterii Domnului este, potrivit tradiției, un moment de celebrare, nu de abstinență.

Postul negru ca practică pentru sănătate și detoxifiere

Tot mai multe persoane aleg să țină post negru din motive non-religioase. Postul de 24 de ore sau cel ținut o dată pe săptămână este perceput ca un mod de:

detoxifiere

reducere a inflamației

pauză digestivă

claritate mentală

Aceste practici nu depind de un calendar strict. Unii aleg o zi fixă, alții își adaptează rutina în funcție de stilul de viață și starea fizică.

Când nu este recomandat postul negru

Există situații în care postul negru nu este indicat, indiferent de motivație. Trebuie evitat de:

persoane cu boli cronice (diabet, boli cardiovasculare, afecțiuni renale)

femei însărcinate sau care alăptează

copii și adolescenți

vârstnici

persoane cu tulburări alimentare

persoane cu efort fizic intens în program

Orice formă extremă de post ar trebui discutată cu un specialist atunci când există probleme de sănătate.

Cum se pregătește și cum se încheie un post negru

Succesul unui post negru depinde și de pregătire. Cu o zi înainte, este recomandat să se evite mâncărurile grele, alcoolul și dulciurile. La final, alimentarea trebuie reluată treptat, începând cu lichide ușoare, supe sau fructe, pentru a preveni disconfortul digestiv.

Postul negru se poate ține în momente cheie ale anului religios, inclusiv la începutul Postului Crăciunului, dar niciodată în ziua de Crăciun, care este o sărbătoare a bucuriei. Practicat cu responsabilitate, în zile potrivite și cu atenție la propriile limite, postul negru poate deveni o experiență benefică atât pentru trup, cât și pentru suflet, potrivit sursei.