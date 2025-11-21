Dacă te întrebi ce nu ai voie să faci în Postul Crăciunului 2025, iată lista completă a interdicțiilor și recomandărilor tradiționale.

1. Nu ai voie să consumi alimente de origine animală

Regula principală a postului este abținerea de la:

carne

ouă

brânzeturi și lapte

unt, smântână, alte lactate

În anumite zile există dezlegări la pește, în special de sărbători precum Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie) sau duminicile importante ale postului.

2. Nu se fac petreceri, nunți sau botezuri

Tradiția ortodoxă spune că în perioada postului:

nu se organizează nunți, deoarece este o perioadă de liniște și rugăciune;

nu se țin petreceri cu muzică și dans, fiind considerate activități lumești care îndepărtează credinciosul de pregătirea spirituală.

3. Nu se consumă alcool (sau se limitează drastic)

Deși nu este o interdicție absolută, se recomandă:

evitarea totală a alcoolului;

consum minim în zilele cu dezlegare.

Alcoolul este considerat un factor care tulbură pacea interioară și atenția la rugăciune.

4. Nu se ceartă, nu se judecă și nu se fac fapte rele

Postul Crăciunului este, înainte de toate, un post al bunătății.

Așadar, credinciosul este îndrumat să evite:

certurile, conflictele, răutățile;

vorbitul de rău și bârfa;

judecarea altor persoane;

invidia sau resentimentele.

Postul este considerat valid doar atunci când este însoțit de purificare morală.

5. Nu se întrețin relații intime în anumite zile

Tradiția spune că în zilele de post aspru sau înainte de împărtășanie se evită relațiile intime, ca formă de disciplină spirituală.

Majoritatea preoților recomandă abstinență sau o moderare conștientă în întreaga perioadă.

6. Nu se fac excese alimentare – chiar și cu mâncăruri de post

Deși mâncarea de post poate fi gustoasă și variată, se recomandă:

evitarea consumului excesiv;

evitarea deserturilor elaborate;

menținerea simplității meselor.

Scopul postului nu este gastronomia, ci cumpătarea.

7. Nu se lucrează în anumite zile cu semnificație specială

Unii credincioși respectă tradiții populare care spun că:

în zilele mari ale postului nu se spală rufe;

nu se fac treburi casnice grele;

nu se muncește în gospodărie excesiv.

Aceste tradiții sunt mai mult folclorice, dar sunt urmate în multe zone ale țării.

8. Nu se ignoră rugăciunea și faptele bune

Deși nu este o „interdicție”, este considerată o greșeală gravă să ții doar postul alimentar fără:

rugăciune;

lectură religioasă;

milostenie;

acte de bunătate.

Postul Crăciunului este un post al generozității, dedicat pregătirii pentru Nașterea Domnului.

Postul Crăciunului 2025 nu înseamnă doar evitarea anumitor alimente, ci și o perioadă de liniște sufletească, echilibru, iertare și apropiere de cei dragi.

Respectarea acestor reguli nu este obligatorie pentru toată lumea, dar pentru credincioși reprezintă un mod de a intra cu pace și curăție în spiritul sărbătorilor de iarnă.