Borș de peşte

Iată ce ingrediente se folosesc pentru a prepara un borș de pește mănăstiresc, potrivit site-ului gustos.ro:

2 bucăți pește macrou;

1 ardei roșu;

1 ardei verde;

1/2 rădăcină de țelină;

1 rădăcină de pătrunjel;

1 morcov;

2 roșii;

10 ml ulei;

sare;

piper;

borș de putină;

1 legătură pătrunjel verde.

Mod de preparare a borșului de peşte:

Se pune apă la fiert într-o oală. Se dă la foc mic când începe să clocotească. Se pregătește peștele. Se curăță, se spală și se porționează. Se pune peștele să fiarbă timp de 15 minute la foc mic. Se strecoară apa în care a fiert, iar peștele se dă deoparte.

Se curăță, se spală și se taie în cubulețe mici, rădăcinoasele și legumele și se pun în apa în care a fiert peștele. Se asezonează borșul cu sare, piper și ulei după gust, când legumele sunt aproape gata. Se lasă să mai tragă un clocot și se acrește cu borș de putină, după gust. Se mai lasă să dea câteva clocote și se oprește focul. Se adaugă peștele în borș și se servește cu pătrunjel verde tocat.

Tocană de peşte

O ală rețetă mănăstirească cu pește, este tocana de pește. Pentru această rețetă se folosesc următoarele ingrediente:

1 kg pește (macrou);

3 linguri făină;

100 ml ulei de măsline;

2 cepe;

5 căței de usturoi;

800 grame roșii sau 3 linguri concentrat de tomate;

2 linguri de oțet;

1 lingură Vegeta;

1/2 cană cu apă sau vin alb;

sare și piper după gust.

Mod de preparare:

Această rețetă este una extrem de simplă și gustoasă, care se servește cu mămăligă. Pentru această rețetă de tocană de pește, se pot folosi diferite tipuri de pește. Acestea se vor pune într-o singură oală, în care vor fierbe în sos de tomate, la foc mic.

Peștele se curăță și se spală și se lasă la scurs. Se taie în bucăți și se sărează după gust. Bucățile din pește se trec prin făină, după care se prăjește în ulei încins, la foc mare, timp de 2 minute, pe fiecare parte. Pe o farfurie, pe care se pun șervețele din hârtie, se scoate peștele, pentru a lăsa din excesul de grăsime.

Ceapa și usturoiul se călesc în uleiul rămas, timp de un minut. Apoi se adaugă roșiile decojite și tăiate cubulețe. Se pune capacul și se lasă timp de 30 de minute la foc potrivit. Apoi se adaugă peștele, oțetul, apa sau vinul, vegeta și piperul. Se mai lasă să fiarbă pentru 20 de minute, la foc mic. Tigaia se agită din când în când, nu se amestecă. Se presară pătrunjel tocat, la sfârșit.

Dacă și tu vrei să ții Postul Crăciunului și nu știi ce mâncăruri să pregătești, noi ne-am gândit ca pe tot parcursul să îți oferim diverse idei de rețete simple și delicioase cu care să îți bucuri papilele gustative. Rămâi pe România TV.net pentru a descoperi cele mai bune rețete de post.