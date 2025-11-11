Anul acesta, Postul Nașterii Domnului începe pe data de 14 noiembrie, cu o zi mai devreme față de anii precedenți și asta pentru că pică într-o zi de vineri. Acest post are o durată de 41de zile și se încheie pe data de 25 decembrie.

Postul Crăciunului este considerat unul dintre cele mai importante și mai lungi posturi din an, iar prima săptămână și ultima sunt cele mai grele și aspre, deoarece în zilele de sâmbătă și duminică nu sunt dezlegări la pește, ci doar la ulei și vin.

Potrivit tradiției, în zilele de luni, miercuri și vineri, credincioșii trebuie să postească fără ulei și vin. Dacă în aceste zile se face pomenirea unui sfânt cu cinstire mai largă, se face dezlegare pentru dragostea sfântului.

Însă până la post, să revenim la Lăsata Secului. Preoții spun că sec, din sintagma „lăsatul secului”, este înțeles că fiind sinonim cu uscat, fără grăsime, de post. Cu toate acestea, ei atrag atenția că Sfinții Părinți au spus în nenumărate rânduri că în pos accentul nu cade numai pe mâncare.

Astfel, secul pe care îl cere postul ortodox este seclum, adică lumea împătimită. Prin post se spune că omul cel vechi, omul păcătos trebuie să dispară treptat.

De-a lungul timpului, Sfinții Părinți au spus că postul înțeles doar ca efort alimentar, nu are nici o valoare dacă nu este însoțit de fapte de milostenie și de smerenie.

„De mâncare postind, suflete al meu, dar de pofte necurățindu-te, în deșert te lauzi cu nemâncarea… Că un mincinos vei fi urât de Dumnezeu și demonilor celor răi te vei asemăna, căci nici ei nu mănâncă pururea”, spun sfinții părinți.

Lăsatul Secului pentru Postul Crăciunului este o sărbătoare extrem de importantă pentru creștini şi marchează momentul de cumpănă dintre noul an agrar și cel vechi.

În majoritatea zonelor țării există o tradiție comună conform căreia, în ziua de Lăsata Secului se adună toată familia în jurul unei mese festife de pe care nu trebuie să lipsească friptura, plăcinta sau vinul.

Mai mult, în Bărăgan, un vechi străvechi spune că de Lăsata Secului trebuie strânse toate oasele și resturile de mâncare într-o față de masă, iar a doua zi trebuie aruncate afară spre răsărit. cel care aruncă oasele trebuie să rostească cuvintele

„Păsările cerului! Eu vă dau vouă hrană din masa mea, cu care să fiţi îndestulate şi de la holdele mele oprite”.

De asemenea, tot de Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului fiecare copil încearcă să prindă bucata de halviță cu gura, un lucru mai greu decât și-ar închipui mulți. Majoritatea celor care participa la această tradiție ajung să se murdărească din plin pe față și chiar pe haine. Se spune că persoana care prinde halvița în gură o primește drept recompensă.

O altă tradiție de Lăsata Secului care se păstrează și în zilele noastre este Legarea grânelor. Acest obicei se practică pentru că păsările sau alte dăunătoare să nu distrugă recolta gospodarilor.