Când începe Postul Crăciunului în 2025

Este unul dintre cele patru mari posturi de peste an, rânduit de Biserica Ortodoxă pentru pregătirea sufletească a credincioșilor înaintea sărbătorii Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

Timp de 41 de zile, credincioșii sunt chemați la înfrânare, rugăciune, fapte bune și împăcare cu aproapele, pregătind prin curăția inimii întâmpinarea marii sărbători a Crăciunului.

Postul va fi mai ușor din punct de vedere alimentar, deoarece prevede dezlegare la pește în zilele de sâmbătă și duminică. Excepție fac prima și ultima săptămână din post.

Postul Crăciunului amintește de perioada în care Fecioara Maria s-a pregătit pentru a-L naște pe Fiul lui Dumnezeu și este un timp al milosteniei și al împăcării.

Pe 30 noiembrie va fi serbat hramul Catedralei Naționale, avândul ca ocrotitor pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

Anul acesta, Sărbătoarea Nașterii Domnului va pica într-o zi de joi.

Zilele cu dezlegare la pește

În afară de zilele menționate, în timpul săptămânii, potrivit Calendarului Creștin Ortodox vor fi următoarele zile cu dezlegare la pește: