Ziua 1: București – Istanbul | 28.12.2025

Plecare din București seara la ora 19:00 (îmbarcare ora 18:45), pe itinerariul București – Giurgiu – Ruse – Veliko Tarnovo – Stara Zagora – Svilengrad – Cpt. Andrevo – Kapikule – Istanbul (aprox. 700 km).

Ziua 2: Istanbul | 29.12.2025

Cazare: Samir Deluxe Hotel 4* sau similar.

Începem ziua cu un circuit religios ortodox, dedicat descoperirii celor mai importante lăcașuri de cult ale fostului Constantinopol – inima spiritualității răsăritene. Vizităm Biserica Maicii Domnului din Vlaherne, locul unde s-a arătat pentru prima dată Acoperământul Maicii Domnului, eveniment care a devenit ulterior sărbătoare în întreaga lume ortodoxă. Continuăm cu Biserica Sfântului Ștefan, cunoscută și sub numele de Biserica de Fier, o biserică ortodoxă bulgară unică în lume, construită integral din elemente prefabricate din fontă, în stil neobizantin. Ajungem apoi la Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, sediul spiritual al Ortodoxiei, unde se păstrează o bucată din Lemnul Sfintei Cruci, precum și moaștele Sfinților Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur.

Opțional seara: Croazieră pe Bosfor (durată 4 ore), cu cină tradițională turcească, muzică live și dansuri tradiționale. Băuturile sunt incluse. O seară plină de atmosferă autentică turcească.

Ziua 3: Istanbul | 30.12.2025

Mic dejun.

Excursie opțională: Bursa: Începem ziua cu o oprire la un magazin de dulciuri tradiționale din Bursa, unde aveți ocazia să gustați unele dintre cele mai faimoase delicii turcești, precum rahatul și baclavalele. Următoarea oprire este Schimbul de gardă, care are loc pe Dealul Tophane, la mormintele fondatorilor Imperiului Otoman, Osman Gazi și fiul său Orhan Gazi. Acesta este un loc sacru pentru turci, iar schimbul de gardă este un ritual impresionant, păstrând tradițiile militare ale otomanilor. Continuăm vizita cu o oprire la Moscheea Osman Gazi, una dintre cele mai importante moschei ale Imperiului Otoman. Ridicată în memoria lui Osman Gazi, fondatorul Imperiului Otoman, moscheea este un simbol al înființării acestui vast imperiu și al tradițiilor religioase otomane. După vizitarea moscheei, aveți timp liber pentru a explora Bazarul Istoric (aproximativ 2 ore). Acesta este un loc vibrant, plin de viață și culori, unde veți găsi suveniruri tradiționale, textile, condimente și produse tipice regiunii. Este locul ideal pentru a simți atmosfera locală și pentru a achiziționa suveniruri autentice. La finalul turului prin oraș, plecăm spre satul Cumalıkızık, situat la poalele muntelui Uludağ. Acest sat istoric, întemeiat pe timpul sultanului otoman Orhan Gazi (1326-1360), a fost inclus în lista Patrimoniului Mondial UNESCO în anul 2000, datorită arhitecturii sale tradiționale bine păstrate și a atmosferei autentice. Cumalıkızık este cunoscut pentru străzile sale pietruite și casele tradiționale otomane care au rămas intacte de-a lungul decadelor. Satul este o veritabilă capsulă a timpului, unde istoria și natura se îmbină perfect, oferindu-vă o experiență unică. Inclus: Masă tradițională turcească cu Iskender, un preparat faimos din Bursa.

Ziua 4: Istanbul – Revelion 2026

Mic dejun.

Timp liber pentru plimbare individuală, odihnă sau participare la excursii opționale, după preferințe.

Excursie opțională: Tur pietonal Sultanahmet, cu vizita la Moscheea Albastră, Catedrala Sfânta Sofia, numele său înseamnă “Sfânta Înțelepciune” și este considerată de unii autori drept cea de-a opta minune a lumii antice târzii. Continuăm cu vizita la Basilica Cisterna.

Excursie opțională: Tour by Night: Europa – Asia, excursie recomandată de Carpatia Tour. Plecare din Piața Aksaray, cu prima oprire la o fabrică de piele pentru a descoperi produse locale de calitate, urmată de vizită la un magazin de dulciuri tradiționale turcești. Ne îndreptăm apoi spre cartierul Galata, admirând Turnul Galata și zona plină de viață, continuăm traversarea Podului Bosfor spre partea asiatică și relaxare în Parcul Büyük Çamlıca (Gran Çamlıca). Încheiem seara degustând celebrul Kumpir (cartof umplut), inclus în preț, cu priveliști spectaculoase asupra orașului luminat.

Optional: Cină festivă de Revelion la Gar Gazino cu program artistic, muzică live și meniu tradițional de sărbătoare. La mulți ani, 2026!

Ziua 5: Istanbul | 01.01.2026

Mic dejun.

Vă propunem timp liber pentru vizite individuale și shopping în Istanbul, sau excursie opțională (25 €).

Excursia include vizitarea a 3 dintre cele mai frumoase zone ale orașului, mai puțin turistice: Dealul Pierre Loti, unde vom urca cu telecabina (bilet inclus) și vom avea o priveliște de vis asupra Cornului de Aur; Moscheea Ortakoy, aflată la piciorul Podului Bosfor; și cartierul Kadikoy-Moda, în partea asiatică a orașului, locul unde vom găsi cele mai frumoase decoratiuni de iarnă din întreg orașul.

Cazare la Samir Deluxe Hotel 4* sau similar.

Ziua 6: Istanbul – Edirne – București | 02.01.2026

Mic dejun.

Dimineața plecare din Istanbul spre Edirne, oraș istoric aproape de granița cu Grecia și Bulgaria. Shopping la Bazarul din Edirne (aprox. 1 oră). Continuăm drumul spre București, sosire seara.

Preț 325 euro/persoană

Pretul include

Cazare 4 nopti la Samir Deluxe Hotel 4* sau similar in Istanbul;

Mic dejun (bufet suedez);

Ghid de turism insotitor;

Ghid turc local;

Transport cu Autocar licentiat international;

Taxa Pod Giurgiu, taxe vamale, autostrada si parcari.

Pretul nu include:

Asigurarea medicală de călătorie – nu este obligatorie, dar este recomandată;

Tour by night – 40 €/persoană;

Croaziera pe Bosfor, cu muzică live tradițională și cină festivă – 60 €/persoană;

Excursie în Bursa – 55 €/persoană, cu masă tradițională Iskender inclusă;

Cină festivă de Revelion la Gar Gazino – 115 €/persoană (opțională);

Supliment cameră single;

Alte cheltuieli personale.

