Potrivit ISU Brăila, pompierii au fost solicitaţi să intervină în localitatea Perişoru, s-au deplasat cu o autospecială de descarcerare şi un container de căutare-salvare şi au reuşit să îl scoată de sub pământ pe bărbatul de 45 de ani, după aproximativ două ore.

Victima a fost preluată de un echipaj al SAJ Brăila care a declarat decesul.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal de ucidere din culpă, iar cercetările privind cauza producerii evenimentului vor fi continuate de echipajele IPJ şi ITM Brăila.