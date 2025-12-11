Tragedie în județul Brăila. Bărbat mort după ce a fost prins sub un mal de pământ, în timpul unor lucrări la canalizare

Tragedie în județul Brăila. FOTO: News
Un incident tragic a avut loc, joi, în localitatea Perișoru, din județul Brăila. Un bărbat în vârstă de 45 de ani care efectua lucrări la reţeaua de canalizare stradală a murit, după ce a fost prins sub un mal de pământ care s-a surpat.

Potrivit ISU Brăila, pompierii au fost solicitaţi să intervină în localitatea Perişoru, s-au deplasat cu o autospecială de descarcerare şi un container de căutare-salvare şi au reuşit să îl scoată de sub pământ pe bărbatul de 45 de ani, după aproximativ două ore.

Victima a fost preluată de un echipaj al SAJ Brăila care a declarat decesul.

În acest caz, a fost deschis un dosar penal de ucidere din culpă, iar cercetările privind cauza producerii evenimentului vor fi continuate de echipajele IPJ şi ITM Brăila.