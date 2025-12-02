Potrivit ISU Vrancea, pompierii din cadrul Detaşamentului Focşani au intervenit de urgenţă în comuna Goleşti, după ce un bărbat a fost prins sub un mal de pământ în timpul unor lucrări la sistemul de canalizare.

La faţa locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă şi spumă, modulul SMURD, autospeciala multirisc şi un buldoexcavator.

Echipajele au reuşit să îl scoată pe bărbatul de 54 de ani, găsit în stare de inconştienţă.

Acesta a fost predat echipajului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea, care a început manevrele de resuscitare. Din nefericire, medicii nu au mai putut salva viaţa bărbatului şi au declarat decesul.

Din primele informații, accidentul s-a produs în timpul lucrărilor la reţeaua de canalizare, când un mal de pământ s-a prăbuşit peste victimă.

În acest caz, oamenii legii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele și împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.