Tragedie în județul Arad. O persoană a murit și o alta a fost rănită, după ce s-au răsturant cu mașina

Tragedie în județul Arad. FOTO: News.ro
Un accident rutier grav a avut loc, vineri seară, în județul Arad. O femeie în vârstă de 64 de ani a murit, iar o altă persoană este rănită, după ce mașina în care se aflau a părăsit partea carosabilă și s-a răsturnat. 

Tragicul incident s-a produs în localitatea Bârzava, iar la scurt timp, la fața locului au intervenit o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD, precum şi o ambulanţă SAJ.

În urma accidentului au rezultat două victime încarcerate, una în stare de inconştienţă, iar cealaltă conştientă şi cooperantă. Pompierii au intervenit pentru a scoate răniţii din autoturism.

”Din nefericire, victima extrasă în stare de inconştienţă din autoturism a fost declarată decedată. Este vorba despre o femeie în vârstă de aproximativ 64 de ani”, a transmis ISU Arad. 