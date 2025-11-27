Cum s-a produs accidentul?

Potrivit informațiilor preliminare, conducătorul dubei nu ar fi adaptat viteza la condițiile meteo, iar impactul a fost inevitabil. În urma coliziunii, șoferul vehiculului de curierat a suferit răni ușoare.

La fața locului au intervenit echipaje medicale și polițiștii rutieri. Rănitul a fost evaluat de paramedici, însă acesta a refuzat transportul la spital după acordarea primelor îngrijiri.

Atât șoferul dubei, cât și cel al camionului au fost testați cu etilotestul, rezultatele indicând că niciunul nu consumase alcool.

Traficul în zonă se desfășoară cu dificultate, doar pe o bandă, până la finalizarea cercetărilor privind circumstanțele producerii accidentului.