Intervenție amplă a echipajelor de salvare

La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD din cadrul ISU Suceava, sprijinite de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. În total, opt persoane se aflau în vehiculele implicate, printre ele și doi minori.

Toate victimele erau conștiente și cooperante la momentul intervenției. Echipajele medicale au efectuat evaluări la fața locului, iar trei adulți au necesitat transportul la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că circulația pe tronsonul Fălticeni – Târgu Neamț, în zona localității Fântâna Mare, a fost blocată ca urmare a accidentului. Reluarea traficului a avut loc după ora 18:00, în funcție de finalizarea operațiunilor de degajare a carosabilului.