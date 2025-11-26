Cei doi pășiseră pe trecerea de pietoni când o basculantă scăpată de sub control a intrat violent pe banda a doua și a lovit o mașină oprită, proiectând vehiculul direct peste femeie.

Sfârșit cumplit pentru femeie

Imaginile surprinse de o cameră de bord arată cum camionul, aflat inițial pe prima bandă, schimbă brusc direcția și izbește autoturismul aflat în așteptare la trecere. Forța impactului a aruncat mașina pe contrasens, iar pietonii aflați pe zebră au fost prinși în traiectoria devastatoare. Tânăra a fost lovită mortal, fără nicio șansă de supraviețuire.

Partenerul ei, care se afla la doar câțiva pași, a reușit să se arunce într-un șanț în ultima secundă și astfel a evitat tragedia. Abia după ce camionul s-a oprit, bărbatul și-a dat seama că femeia nu mai este lângă el.

Accidentul a avut loc în plină zi, iar martorii spun că totul s-a desfășurat în doar câteva clipe, fără ca pietonii să aibă timp să reacționeze. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte și responsabilitatea șoferului basculantei.