Se pare că în ambulanță se aflau militari, iar la fața locului a intervenit Poliția Militară pentru cercetări și gestionarea situației.

Din primele informații, accidentul s-a produs din cauza faptului că sedanul nu a cedat trecerea ambulanței, ceea ce a dus la impactul dintre cele două vehicule.

Traficul în zonă a devenit foarte aglomerat, iar șoferii sunt sfătuiți să evite acea porțiune pentru a nu îngreuna și mai mult circulația.

Echipaje de poliție și intervenție se află deja la locul accidentului pentru a asigura ordinea și siguranța participanților la trafic