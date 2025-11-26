Accident în centrul Capitalei cu o ambulanță care transporta militari - trafic îngreunat. Poliția Militară a ajuns la fața locului

Un accident rutier s-a produs recent în intersecția Calea 13 Septembrie cu Marriott din București, implicând un autoturism sedan și o ambulanță.

Se pare că în ambulanță se aflau militari, iar la fața locului a intervenit Poliția Militară pentru cercetări și gestionarea situației.

Din primele informații, accidentul s-a produs din cauza faptului că sedanul nu a cedat trecerea ambulanței, ceea ce a dus la impactul dintre cele două vehicule.

Traficul în zonă a devenit foarte aglomerat, iar șoferii sunt sfătuiți să evite acea porțiune pentru a nu îngreuna și mai mult circulația.

Echipaje de poliție și intervenție se află deja la locul accidentului pentru a asigura ordinea și siguranța participanților la trafic