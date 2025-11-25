Motocicleta pe care o conducea a fost lovită frontal de un autoturism care a pătruns pe contrasens, impactul a fost atât de puternic încât băiatul a murit pe loc.

Șoferul implicat a fugit, apoi s-a predat

Potrivit presei locale, conducătorul auto responsabil pentru tragedie a părăsit locul accidentului imediat după coliziune. Abia la ceva timp după, acesta s-a prezentat la poliție pentru a relata cele întâmplate. Testele efectuate ulterior au arătat că bărbatul consumase substanțe interzise.

Impactul nu s-a soldat doar cu moartea tânărului român. Un al treilea vehicul a fost, de asemenea, implicat în accident, iar trei persoane au suferit răni în urma coliziunii.

Victima era fotbalist și evolua ca portar

Tragedia a avut un ecou puternic în lumea sportului local. Tânărul român, Daniel Sorin Mureșan, era portar la o echipă semi-profesionistă din Spania și evoluase pentru mai multe cluburi din Malaga. Formațiile la care a jucat au transmis mesaje emoționante în memoria sa.

„Este o zi neagră pentru familia Puerto Malagueño. Am aflat cu imensă durere de trecerea în neființă a lui Daniel Sorin Mureșan, fostul nostru portar, la doar 18 ani. Sincere condoleanțe familiei și prietenilor”, a transmis CD Puerto Malagueño.

Clubul Deportivo Cártama a exprimat, la rândul său, regretul profund față de pierderea tânărului sportiv:

„Suntem devastați. Fotbalul din Malaga pierde încă un tânăr extraordinar. Daniel Sorin Mureșan a murit într-un tragic accident rutier. A jucat la Puerto Malagueño, Mortadelo, Coín și la noi. Transmitem întreaga noastră compasiune familiei și apropiaților”.

Daniel a apărat poarta mai multor echipe locale, inclusiv Club Mortadelo și CD Coín, fiind considerat un portar talentat și promițător.

Autoritățile spaniole au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul. Șoferul care a provocat tragedia este acum cercetat pentru omor din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea sub influența substanțelor interzise.