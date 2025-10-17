S-a stins în brațele iubitei

Potrivit apropiaților, tânărul din comuna Pădureni s-a simțit brusc rău în timp ce dormea. Iubita sa s-a trezit speriată când a observat că acesta nu mai putea respira. „A început să dea semne că se sufocă. Prietena sa a intrat în panică, a încercat să-l ajute și a sunat imediat la 112”, au povestit cunoscuții, citați de vremeanoua.ro.

Echipajul medical sosit de urgență a încercat timp de mai multe minute să-l resusciteze, însă toate eforturile au fost zadarnice. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l readuce la viață.

Apropiații sunt șocați de moartea acestuia

Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet peste familie, prieteni și colegi. Toți cei care l-au cunoscut vorbesc despre un tânăr respectuos, serios și plin de visuri.

„Era un băiat deosebit, cum rar întâlnești. Nu pot să cred ce s-a întâmplat. Pentru mine, Cosmin era ca un frate. Dumnezeu să-l primească între îngeri, că înger a fost și pe pământ”, a spus, cu lacrimi în ochi, unul dintre prietenii apropiați.

Cei care l-au cunoscut spun că tânărul nu consuma alcool, nu fuma, nu se droga și nu avea probleme de sănătate. Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită de medicii legiști, însă toți se întreabă cum este posibil ca un tânăr aparent sănătos să se stingă atât de brusc.

Un tânăr cu planuri mari pentru viitor

Cosmin, așa cum îl cunoșteau toți, provenea dintr-o familie respectată din comuna Pădureni. Părinții săi îl sprijineau să-și urmeze visul: își dorea să deschidă un atelier auto imediat după finalizarea studiilor. Familia chiar cumpărase un teren în acest scop.

Primarul comunei, Temistocle Diaconu, a declarat că pierderea tânărului a îndoliat întreaga comunitate:

„Este o tragedie imensă. Cosmin era un tânăr ambițios, muncitor și foarte respectat. Urma să devină inginer și să ducă mai departe spiritul familiei sale — oameni gospodari și serioși. Este o pierdere de neimaginat.”

Edilul a povestit și că, în urmă cu o săptămână, unchiul băiatului observase că acesta nu se simțea foarte bine, dar nimeni nu și-a imaginat cât de grav putea fi.

Satul, în lacrimi

În Pădureni, vestea s-a răspândit rapid, iar oamenii au rămas înmărmuriți. Rețelele de socializare s-au umplut de mesaje de condoleanțe și fotografii în memoria tânărului dispărut.

„Nu-mi vine să cred. Am sperat că e o glumă proastă...”, a scris o fostă colegă de școală.

„Drum lin, Cosmin! Ai plecat prea devreme, dar vei rămâne mereu în inimile noastre”, a adăugat un alt prieten.

Familia, prietenii și întreaga comunitate încearcă acum să găsească puterea de a face față unei pierderi greu de înțeles.