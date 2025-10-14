”Poliţiştii din Sighetu Marmaţiei au fost sesizaţi cu privire la faptul că în localitatea Bocicoiu Mare a avut loc un accident de circulaţie. În temeiul sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au stabilit că un tânăr de 24 de ani care conducea un ATV, după ce ar fi efectuat un viraj la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un stâlp de susţinere a unei bariere mecanice”, a transmis, marţi seară, IPJ Maramureş.

Potrivit rerpezzentanților instituției, în urma accidentului rutier, a rezultat decesul tânărului.

Verificările efectuate în continuare de poliţişti au relevat că vehiculul condus de tânăr nu este înmatriculat în circulaţie.