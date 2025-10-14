Vehiculul, aflat în misiune și cu semnalele luminoase și acustice în funcțiune, a fost lovit de un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, fiind apoi proiectat într-o mașină staționată.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 07:40, în timp ce autospeciala se deplasa din direcția Gherla spre Cluj-Napoca. La volanul mașinii de Poliție se afla o polițistă de 35 de ani, care efectua o manevră de depășire regulamentară, atunci când tânărul șofer a virat brusc la stânga, fără să se asigure corespunzător și peste marcajul longitudinal continuu. Impactul a fost puternic, iar autospeciala a fost aruncată într-un alt autoturism oprit pe același sens, condus de un bărbat de 27 de ani.

Pagube materiale și trafic îngreunat

Din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale. Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

În urma coliziunii, circulația în zonă a fost restricționată temporar, traficul desfășurându-se alternativ pe un singur sens, până la eliberarea carosabilului.

„Evenimentul s-a produs în timpul unei misiuni, autospeciala având semnalele acustice și luminoase în funcțiune. În prezent, se efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.

Polițiștii rutieri continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate responsabilitățile în acest caz și cauzele care au dus la producerea coliziunii.