Evenimentul a avut loc pe sensul de mers spre Giurgiu, fiind implicate o autoutilitară și un microbuz de transport persoane, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, patru SAJ și poliția.

Echipajele medicale au preluat trei pasagere din microbuz și pe șoferul acestuia. Persoanele, cu vârste cuprinse între 53 și 64 de ani, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe, precizează sursa citată.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor, iar cazul a rămas în atenția Poliției pentru cercetări.