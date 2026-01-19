Femeie snopită în bătaie de propriul fiu. Individul a fost reţinut şi plasat sub control judiciar

O femeie în vârstă de 81 de ani din municipiul Urziceni a fost agresată de propriul fiu, un bărbat în vârstă de 46 de ani, care a fost reţinut pentru 24 de ore şi ulterior plasat sub control judiciar. Individul este cercetat pentru violenţă în familie.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa, incidentul a avut loc în data de 18 ianuarie, când poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Urziceni au fost sesizaţi că o femeie a fost agresată la domiciliul său.

Din verificările efectuate a reieşit că, pe fondul consumului de alcool, bărbatul şi-ar fi lovit mama în mod repetat, provocându-i suferinţe fizice, fapta având loc într-un imobil din municipiul Urziceni.

Poliţiştii au dispus măsuri de protecţie pentru victimă şi au continuat cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de violenţă în familie. Pe baza probatoriului administrat, agresorul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al IPJ Ialomiţa.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul şi-ar fi agresat mama şi anterior, în cursul anului 2025, încălcând totodată ordinul de protecţie emis pe numele său. În aceste condiţii, luni, procurorul de caz l-a prezentat pe acesta judecătorului de drepturi şi libertăţi, care a dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea parchetului competent, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.