Trupul unui bărbat carbonizat, descoperit în urma unui incendiu la un bloc din Focșani: victima ar putea fi o persoană fără adăpost
Trupul unui bărbat de aproximativ 30 de ani a fost găsit carbonizat, luni seara, în urma unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuințe din municipiul Focșani.
"În această seară pompierii din cadrul Detașamentului Focșani au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc de locuințe din municipiul Focșani. (...) Din nefericire, în urma incendiului, a fost identificată o persoană de sex masculin, în vârstă de aproximativ 30 de ani, carbonizată", au transmis reprezentanții ISU Vrancea.
La fața locului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri, cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD.
Reprezentanții ISU Vrancea au declarat, pentru Agerpres, că victima ar fi, cel mai probabil, o persoană fără adăpost, iar incendiul s-ar fi declanșat după ce aceasta ar fi adormit în timp ce fuma, focul izbucnind de la jar sau scântei.
Polițiștii fac cercetări pentru a stabili identitatea persoanei decedate.
