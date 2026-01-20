Incendiu puternic în Cluj. Trei autoturisme și un bloc, afectate de flăcări - FOTO

Incendiu puternic în Cluj. Trei autoturisme și un bloc, afectate de flăcări
Trei autoturisme au fost cuprinse de flăcări luni seară, pe o stradă din municipiul Turda, județul Cluj. Incendiul s-a extins și la izolația unui bloc din apropiere, afectând o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați.
Pompierii au intervenit rapid și au reușit să stingă incendiul în limitele găsite, împiedicând propagarea focului la restul clădirii. Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.
„Pompierii din cadrul Detaşamentului Turda au intervenit noaptea trecută, în jurul orei 23.00, pentru a stinge un incendiu iznucnit pe strada Ioan Opriş din municipiul Turda. Incendiul a izbucnit iniţial la un autoturism şi s-a extins parţial la alte două autoturisme parcate în imediata apropiere”, anunţă marţi dimineaţă ISU Cluj.
Potrivit primelor informații, flăcările ar fi izbucnit din cauza unei defecțiuni electrice la unul dintre autoturisme. Acesta a fost în mare parte compromis, în timp ce celelalte două au suferit doar deteriorări minore.
