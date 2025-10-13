UPDATE - Potrivit unor surse Realitatea PLUS, copilul femeii, o fetiță în vârstă de 1 an, a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului ”Marie Curie” din București, unde a fost supus mai multor investigații, în urma cărora a fost depistat un traumatism crainan și de coloană vertebrală, dar și o fractură de femur drept, precum și o contuzie toracoabdominală.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Incidentul s-a petrecut pe Șoseaua Berceni, în zona Apărători Patriei, iar la volanul mașinii se afla un tânăr de 20 de ani care a lovit-o în plin pe mama de 35 de ani și pe fiul acesteia.

Impactul a fost atât de puternic încât femeia nu a mai avut nicio șansă, iar medicii au fost nevoiți să îi constate decesul.

”La data de 13.10.2025, în jurul orei 16.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Șos. Berceni, nr.50.

Din primele informații, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Șos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins și accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani și un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior).

În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Traficul rutier în zonă se desfășoară sub îndrumarea polițiștilor rutieri, pe Șos. Berceni, sensul de mers către DNCB”, a transmis DGPMB - BRIGADA RUTIERĂ.