Cel puțin 20 de persoane au fost rănite după ce două trenuri s-au ciocnit, luni, în estul Slovaciei, o locomotivă și un vagon deraind, conform serviciilor de urgență din țară și presei locale. Accidentul a avut loc în apropierea satului Jablonov nad Turnou, la aproximativ 55 de kilometri vest de Košice, principalul oraș din regiune, potrivit site-ului Railtech.

Imaginile publicate de poliție pe Facebook au arătat o scenă ce care desprinsă din filmele americane cu dezastre, trenurile fiind deraiate pe un versant, în timp ce paramedicii acordau îngrijiri pasagerilor din apropiere.

Cel puțin 20 de persoane rănite după ce două trenuri s-au ciocnit, în estul Slovaciei: imagini șocante / Profimedia

Din primele informații, se pare că între 80 și 100 de pasageri se aflau la bordul celor două trenuri în momentul producerii impactului. Cele două trenuri, identificate de postul de televiziune Markíza ca fiind R 913 și R 914 „Gemeran” circulau între Zvolen și Košice.

Două persoane, în stare critică după accident

Ministrul de Interne, Matúš Šutaj Eštok, a declarat că doi pasageri sunt în stare critică și alți trei au rămas prinși între fiarele contorsionate ale trenului.

„Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre un accident feroviar grav, care probabil s-a produs din cauza unei erori umane”, a spus acesta într-o conferință de presă, menționând că unul dintre mecanicii de locomotivă ar fi putut să nu acorde prioritate.

Atât Eštok, cât și ministrul Transporturilor, Jozef Ráž, s-au deplasat la fața locului, în timp ce premierul Robert Fico a cerut o investigație completă înainte de a trage concluzii legate pe marginea acestui subiect. „O anchetă amănunțită trebuie să clarifice cauzele acestei tragedii”, a declarat Fico.

Mobilizare impresionată de forțe: spitalele din zonă au activat planurile de urgență

Serviciul slovac de salvare a trimis la fața locului mai multe elicoptere, echipe de pompieri, dar și ambulanțe. Spitalele din Košice și Rožňava au activat planurile de urgență pentru traumă ca parte a răspunsului medical imediat la acest incident. Coliziunea a avut loc chiar înainte de intrarea într-un tunel, ceea ce a îngreunat accesul echipelor de intervenție.

Operatorul de stat ZSSK a confirmat că trenurile s-au ciocnit într-o zonă unde linia dublă se îngustează într-o singură cale și a anunțat că au fost organizate servicii de transport cu autobuze pentru pasagerii carea aveau nevoie de transport ca urmare a acestui incident.

„În acest moment, prioritatea este salvarea și evacuarea pasagerilor și a angajaților noștri”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.