Cumpărarea unei mașini este, în general, o cheltuială care se depreciază rapid, singurele excepții fiind mașinile de colecție sau cele de top, a căror valoare crește.

Prin urmare, ca posesor, este ideal să deții un autoturism a cărui valoare să scadă cât mai puțin în timp. Un studiu realizat de ziarul francez Le Parisien, pe baza datelor platformei online Leboncoin, arată că, cel puțin în Franța, Dacia se descurcă cel mai bine la acest capitol, în fața multor branduri de renume.

Studiul a calculat deprecierea pe o perioadă de cinci ani (comparând prețul mediu al mașinilor rulate din prezent cu prețul mediu al mașinilor noi din 2020) și a încoronat Dacia datorită valorii inițiale scăzute a modelelor sale. Totuși, francezii se întreabă dacă modelele mai scumpe, precum Bigster, vor reuși să mențină aceeași performanță.

Clasamentul mașinilor cu cea mai mică depreciere este dominat de Dacia

Dacia Sandero (benzină): a pierdut doar 15% din valoarea originală.

Dacia Sandero (diesel): cu o pierdere de 23%.

Dacia Logan: a pierdut 25%.

VW Polo (benzină): cu 28% depreciere.

Suzuki Swift (benzină): cu o pierdere de 30%.

Toyota Yaris (benzină): cu o pierdere de 30%.

Abia pe locul al șaptelea apare primul și singurul autoturism franțuzesc din top 10, Renault Clio (benzină), cu o pierdere de 33%. Clasamentul este încheiat de versiunea pe motorină a lui VW Polo, Mitsubishi Space Star și Nissan Micra.

În ceea ce privește mașinile de lux, topul este dominat aproape în întregime de Mercedes, în timp ce la categoria electrice, deprecierea pare să fie mult mai mare. Deși clasamentul se bazează pe prețul mediu de achiziție din 2020, rezultate precum cele pentru Tesla Model 3 (pierdere de 59%) sau Peugeot e-208 (pierdere de 61%) sunt probabil rezultatul unei supraevaluări inițiale, dar și al bonusurilor de achiziție de care au beneficiat mulți clienți, bonusuri care se traduc automat în pierderi mari la revânzare.