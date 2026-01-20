Manifestații în Elveția împotriva venirii lui Trump la Davos

Aproximativ două mii de persoane au manifestat luni seară la Zurich, în Elveția, la apelul partidelor și organizațiilor de stânga, pentru a protesta față de sosirea președintelui american la forumul de la Davos. Agerpres.

'Fără WEF (Forum Economic Mondial), fără oligarhie, fără războaie imperialiste!', scria pe un banner, fluturat prin centrul orașului în sunetul petardelor și în mijlocul fumului roșu al bombelor fumigene, scrie Agerpres.

Agenția elvețiană de presă Keystone-ATS a numărat peste 2.000 de manifestanți.



Manifestația, încadrată de o prezență numeroasă a poliției, a decurs inițial pașnic, dar spre sfârșitul serii, forțele de ordine au fost nevoite să folosească tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa aproximativ 200 de protestatari care blocau o intersecție, a observat o corespondentă a agenției France Presse.

Contactată de AFP, poliția cantonului Zurich nu a fost disponibilă imediat pentru a face cunoscute eventuale arestări sau răniri.



Donald Trump este așteptat miercuri la Forumul de la Davos, principala reuniune pentru multilateralism și liber schimb. La un an după a doua învestire ca președinte al Statelor Unite și la șase ani după ultima sa vizită la Davos, miliardarul republican urmează să țină un discurs care va fi atent analizat.