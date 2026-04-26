Donald Trump spune că are discuţii constructive cu Putin şi Zelenski: ”Sperăm că vom rezolva problema”

26 apr. 2026, 23:22
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că are „discuţii constructive” cu Vladimir Putin şi cu Volodimir Zelenski, în încercarea de a găsi o soluţie la conflictul din Ucraina.

„Lucrăm la situaţia din Rusia, la relaţiile dintre Rusia şi Ucraina, şi sperăm că vom rezolva problema”, a declarat Donald Trump într-un interviu acordat emisiunii „The Sunday Briefing” de la Fox News.

Liderul de la Casa Albă a refuzat să dezvăluie când a vorbit ultima oară cu Putin.

„Discut cu el şi discut şi cu preşedintele Zelenski, şi sunt discuţii constructive”, a spus el, fără a preciza când au avut loc convorbirile cu fiecare dintre cei doi lideri.

„Ura dintre preşedintele Putin şi preşedintele Zelenski este ridicolă. E o nebunie. Iar ura este un lucru rău. Ura este un lucru rău atunci când încerci să rezolvi ceva, dar se va întâmpla”, a conchis Donald Trump.

