Sebastian Burduja, scut pentru Ilie Bolojan: ”Va face ordine în energie”

Sursă: Realitatea PLUS

Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, face scut pentru premierul Ilie Bolojan, despre care spune că „va face ordine în energie”. Șeful Executivului urmează să preia luni interimatul la Ministerul Energiei.

„Ați auzit de „băieții deștepți” din energie? Ce au făcut unii dintre ei? Mulți dintre ei? Și-au luat un teren, și-au scos un aviz de racordare la rețea și au început să meargă prin târg să întrebe: „N-ai și tu un cumpărător interesat de un proiect energetic?”

N-aveau experiență în energie, n-aveau banii să dezvolte tot proiectul, dar aveau un teren și aveau un aviz. Ei bine, această problemă trebuie rezolvată, pentru că dacă liniile sunt aglomerate până la refuz de „băieți deștepți”, investitorii serioși n-au loc de ei. Și nu pot face proiecte, și fără proiecte noi, energia în România nu va putea scădea și facturile românilor nu vor fi mai ieftine.

Ce am făcut eu? La 6 luni după ce am preluat Ministerul Energiei, am scris o propunere legislativă prin care impuneam garanții dure la obținerea acestui aviz de racordare. A fost susținută propunerea mea de președintele Comisiei de Energie din Senat, Lorant Antal, și de Dispecerul Energetic Național, dar n-a fost susținută de alții.

Astfel încât, în ultimii ani s-au emis peste 80.000 de megawați, de 10 ori mai mulți decât are nevoie România și decât duc liniile noastre, rețelele noastre.

Acum, premierul Bolojan vrea și poate să facă această curățenie în sectorul energetic. Și eu îl susțin, pentru că reforma trebuie dusă până la capăt. Dacă sunteți de acord, scrieți-mi!”, a declarat Sebastian Burduja.