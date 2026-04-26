Marius Budăi, atac dur la adresa lui Ilie Bolojan: ”A tăiat fără excepții” -VIDEO
Marius Budăi a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan. Fostul ministru al Muncii a declarat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, că premierul a tăiat fără excepții de la cele mai vulnerabile categorii sociale.
„Pe mine nu mă mai miră nimic de mult tare la domnul Bolojan. Aduceți-vă aminte că l-am rugat cu cerul și pământul pentru 400 de veterani, 418 erau la început, din păcate mai sunt 300 acum, și strângea 2.000 de euro pe lună din aceste contribuții.
Este guvernarea fără excepții pe care am criticat-o tot timpul, pentru că noi nu suntem cu toții la fel. Am tot spus că doar pe timpul lui Ceaușescu ni se spunea că suntem cu toții la fel, dar unii ne naștem în familii mai înstărite, alții nu, alții ne naștem sănătoși, alții, din păcate, se nasc cu dizabilități. Ați văzut și la dizabilități, li s-a luat scutirea de plata impozitului pe mașina pe care o utilizează în scop personal.
Multe lucruri s-au făcut „fără excepții”, ca să spunem așa, și nu mă miră faptul... Aduceți-vă aminte că am fost cel care, susținut de PSD, m-am opus ca domnul Bolojan să introducă contribuția de asigurări de sănătate inclusiv de la pensia minimă, dacă vă aduceți aminte primele discuții de început, când se dorea introducerea contribuției de asigurări de sănătate inclusiv de la pensia minimă.
Trebuie discutat și trebuie să ieșim în primul și în primul rând din logica guvernărilor fără excepții și, mai ales, din logica tot timpul a lui „nu am și nu pot”, a declarat Marius Budăi.
