Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR: Ieșim din criză dacă PSD votează moțiunea de cenzură

Sursă: Realitatea PLUS

Criza politică se va soluționa în momentul în care PSD se hotărăște să voteze moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan depusă de AUR, a declarat și europarlamentarul AUR, avocata Georgiana Teodorescu.

„Se va rezolva această criză politică în măsura în care PSD-ul se hotărăște să-și asume pasul final și cu adevărat important, și anume o moțiune de cenzură, pentru că altfel sunt doar vorbe în vânt, doar mimează că nu-l mai vrea pe Bolojan, când de fapt nu face nimic ca să-l dea jos.

Se negociază reintrarea la guvernare, asta se renegociază, într-o formă sau alta, vor să fie în continuare la guvernare, cu PNL, cu USR, nu-i deranjează nimic din ce s-a întâmplat, au găsit un Moțoc, dacă vreți, în persoana prim-ministrului Bolojan, ca să spună că ei au făcut ceva, l-au dat jos pe Moțoc, respectiv pe Ilie Bolojan, dar în rest guvernarea este fabuloasă, măsurile sunt extraordinare, rupte din soare, numai Bolojan era problema, asta încearcă PSD-ul să ne păcălească, să ne mintă în față, când ei sunt parte a problemei.

Tot ce s-a întâmplat în ultimele 9-10 luni de zile s-a întâmplat în România pentru că PSD-ul a fost acolo și a girat fiecare măsură în parte.

O să depunem moțiune de cenzură, noi ne ținem de cuvânt întotdeauna cu ceea ce spunem, dar așteptăm până la începutul lunii mai, așa cum au anunțat și colegii mei, dăm ocazia PSD-ului să dovedească dacă depune sau nu moțiune de cenzură și totodată la pachet cu asta dăm ocazia românilor să se lămurească într-un final cu PSD-ul, pentru că dacă PSD-ul nu va depune moțiune de cenzură, concluzia este una singură și românii trebuie să o tragă. PSD este fix același lucru cu Bolojan, cu PNL și cu USR.”, a declarat Georgiana Teodorescu pentru Realitatea Plus.

