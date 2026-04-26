Scandal diplomatic după incendiul de la Crans-Montana: Elveția cere Italiei să plătească spitalizarea cetățenilor săi

Sursă: Realitatea PLUS

E scandal la cel mai înalt nivel între Italia și Elveția. Roma refuză să plătească spitalizarea victimelor italiene rănite în urma incendiului din Crans-Montana. Totul după ce un spital elvețian a trimis statului italian trei facturi în valoare totală de peste 100.000 de euro pentru o singură zi de tratament.

Sunt tensiuni diplomatice între Roma și Berna. Elvețienii au cerut italienilor să plătească peste 100.000 de euro pentru o singură zi de spitalizare a victimelor rănite în incendiul din Crans-Montana.

În acest context, ambasadorul Italiei la Berna a declarat că sumele sunt exorbitante și că trebuie să fie acoperite de autoritățile locale sau de statul elvețian.

În cadrul unei întâlniri cu un oficial elvețian, ambasadorul Italiei a declarat că „nu vom accepta niciodată să suportăm costurile îngrijirilor acordate timp de doar câteva ore tinerilor noștri care au fost intoxicați sau arși și care au avut de suferit din cauza iresponsabilității administratorilor localului”.

Diplomatul a fost rechemat la Roma, ca semn de protest al guvernului italian față de eliberarea administratorului barului.

Și Giorgia Meloni s-a implicat în scandalul diplomatic. După ce elvețienii au trimis facturile pentru spitalizare victimelor incendiului, premierul italian a reacționat furibund.

Giorgia Meloni a condamnat gestul și l-a catalogat drept o insultă dar și o farsă pe care doar o birocrație inumană ar fi putut să o producă. Incendiul de la barul din Crans-Montana, produs în noaptea de Revelion 2026, s-a soldat cu 41 de morți, printre care șase italieni și 115 răniți.