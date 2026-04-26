Un cunoscut lanț de magazine va concedia 1400 de oameni, după ce vânzările au scăzut drastic

Sursă: realitatea.net

Un cunoscut lanț de magazine de brand se pregătește să concedieze 1.400 de oameni. Totul după ce vânzările au scăzut drastic. În luna ianuarie a acestui an au mai fost dați afară alți 800 de angajați.

Celebrul lanț de magazine Nike, care în luna ianuarie a concediat 18 angajați, urmează să mai concedieze în vară încă 600 de angajați din cauza crizei economice. Așadar, vânzările merg foarte slab la nivel global.

Cea mai slabă divizie este divizia din China, care va fi cea mai afectată, în timp ce divizia din Statele Unite se prezintă un pic mai bine.

Specialiștii vorbesc de o retehnologizare, foarte mulți oameni vor pleca din departamentele care răspund de vânzare, însă acesta este un semnal destul de grav, pentru că piața muncii se contractă la nivel global.

Criza va persista atât timp cât războiul continuă, însă deocamdată doar 3% din forța de muncă a acestei divizii urmează să fie concediată.