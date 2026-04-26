Două zile până la cel mai mare protest din fața Guvernului. Revoltă împotriva taxelor uriașe, românii ies în stradă

Sursă: Realitatea PLUS

Au mai rămas două zile până la cel mai mare protest din fața Guvernului! În plină criză politică, angajați din domenii cheie ies din nou în stradă pentru a-și spune nemulțumirile. Taxele uriașe și salariile înghițite de prețuri au devenit o povară pentru oameni. Mulți și-au pierdut locurile de muncă, iar acum trebuie să se supună unor măsuri care par să nu ducă nicăieri.

Peste două zile, marți dimineață, Palatul Victoria ar putea deveni scena celui mai mare protest din ultimii ani. Blocul Național Sindical a mobilizat oameni din toată țara și din toate domeniile de activitate, nemulțumiți de deteriorarea rapidă a nivelului de trai.

Principalele nemulțumiri vizează creșterea accelerată a costului vieții, reducerile salariale, dar și povara fiscală tot mai apăsătoare, taxe și impozite majorate, alături de prețuri care au explodat pe toate segmentele pieței. Protestatarii susțin că presiunea financiară acumulată în ultima perioadă a devenit de nesuportat.

În acest context, Blocul Național Sindical a transmis deja o cerere oficială președintelui Nicușor Dan, solicitând organizarea de alegeri anticipate ca singura soluție viabilă în fața instabilității generalizate cu care se confruntă România în prezent.

