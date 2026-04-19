Victimele aveau vârste cuprinse între un an și aproximativ 14 ani, a declarat Smith. În total, 10 persoane au fost împușcate.

Atacatorul a murit ulterior, în urma unei urmăriri, după ce ofițerii au tras asupra suspectului, a precizat Smith. Suspectul a furat o mașină în timp ce părăsea locul atacurilor și a fost urmărit de poliție, conform declarațiilor lui Smith.

Oficialii au afirmat că încă adună detalii despre locul faptei, care se întinde pe trei locații diferite. Unii dintre copiii împușcați erau rude cu suspectul, a mai adăugat Smith.

„Aceasta este o scenă complexă, diferită de tot ceea ce majoritatea dintre noi am văzut vreodată”, a declarat Smith.

Poliția Statului Louisiana a comunicat că detectivii lor au fost solicitați de către poliția din Shreveport pentru a investiga cazul. Într-o declarație oficială, poliția statală a precizat că niciun ofițer nu a fost rănit în schimbul de focuri în care a fost implicat un polițist, în urma unei urmăriri desfășurate până în Bossier City, duminică dimineața.

Poliția statală face apel la orice persoană care deține fotografii, videoclipuri sau informații să le partajeze cu detectivii poliției statului.