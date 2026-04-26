Anca Alexandrescu: ”Ilie Bolojan și miniștrii din interiorul guvernului preiau ministerele interimar și au 45 de zile la dispoziție să nenorocească definitiv țara”

Sursă: Realitatea PLUS

Bună seara doamnelor și domnilor și bine v-am regăsit la Culisele Statului Paralel. Săptămâna asta am postat pe pagina mea de TikTok un foarte scurt mesaj în care spuneam că din acest moment și PSD-ul și Bolojan depind de AUR. Bogdan Tiberiu Iacob a lansat celebra propoziție, formulă, Goana după aur.

Pentru că începe o săptămână extrem de importantă. Mâine va fi prima zi în care Ilie Bolojan și ministrii din interiorul guvernului preiau ministerele interimar și au 45 de zile la dispoziție să ne norocească definitiv țara, pentru că asta este opinia mea. Căci asta se întâmplă de 11 luni de când Ilie Bolojan este prim-ministru. M-am gândit ca în această seară să-l invit pe George Simion, a fost o chestie ad-hoc, să știți.

Pentru că toată lumea fierbe și toată lumea întreabă, se depune sau nu se depune moțiune? Pentru că a existat o tăcere și de o parte și de cealaltă, toată lumea aștepta ca PSD-ul să depună moțiune, mulți se întrebau dacă nu depune PSD-ul, de ce nu depune AUR. Așa că l-am invitat pe George Simeon, nu o să stea foarte mult în platou, l-aveam oricum invitat pe domnul Viorel Cataramă, le spun amândurora, bună seara și mulțumesc foarte mult și domnului Cataramă că a acceptat această schimbare de ultim moment.