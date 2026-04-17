Urmărind acest dosar de luni bune, va pot spune sincer: ceea ce vedem acum este rezultatul unei strategii clare, ferme, pe care mulți analiști europeni au refuzat să o înțeleagă. Presiunea militară — loviturile asupra instalațiilor nucleare iraniene, blocada navală cu trei grupuri de portavioane — a forțat Teheranul la masă. Iranul nu mai face niciun business. Și cedează.

Christopher Ruddy, CEO-ul Newsmax și unul dintre cei mai apropiați observatori ai administrației Trump, a publicat ieri o analiză în care identifică nouă victorii strategice ale acestui conflict. Dincolo de programul nuclear distrus și armata iraniană neutralizată, Ruddy subliniază ceva pe care îl consider esențial: China iese slăbită, Rusia și-a demonstrat neputința în fața propriului client, iar alianța arabo-israeliană prinde contur real pentru prima dată în istorie.

Pentru România, toate acestea contează enorm. Suntem pe flancul estic NATO. Orice reconfigurare a echilibrului de putere în Orientul Mijlociu se resimte direct în securitatea noastră regională. Un Iran fără armă nucleară, o Rusie slăbită strategic, o Americă ce și-a reafirmat supremația militară — aceasta este lumea în care România trebuie să își calibreze politica externă.

Trump nu a pornit un război. A oprit unul mult mai mare.