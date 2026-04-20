Era să întârzii la emisiune. Cum, n-ați văzut ce aglomerație este în piața Victoriei? Doamne, deci de-abia am trecut cu mașina pe acolo. Deci nici măcar Șora n-a putut să-i mobilizeze.

N-au reușit să adune? Nici măcar cei 101.000 de oameni care l-au votat pe Bolojan la Oradea n-au venit la București? Nu s-au urcat pe autocar și cu avioanele să vin aici să-l susțină? Că am văzut că scriu unii, dom\"le, veniți la Oradea să vedeți ce frumos! Dom\"le, am fost la Oradea! Bravo, foarte bine că a făcut frumos acolo, dar să știți că m-am uitat pe datele de la INS. Și ce credeți? Ce credeți?

Că la Oradea salariul mediu net este cu 18% mai mic decât media națională. Adevărul e că lumea o duce bine la Oradea. Sigur, aia din gașca lui Bolojan. Un lucru vreau să vă spun, pentru că am un invitat foarte important și nu vreau să vorbesc eu foarte mult. Astăzi am postat mult pe pagina mea și o să tot postez, să ne distrăm zilele acestea. Domnul Ilie Bolojan, cel care a fost votat de 101.000 oameni. 101.000!

Ce reprezentativitate are? Dânsul este președintele unui partid care a ieșit pe locul 3 la alegeri. Și prin bunăvoința celor de la PSD care au ieșit pe locul 1 și pe locul 2 a ieșit AUR-ul, a ajuns prim-ministru. Acum PSD-ul a zis, bă, nu te mai vrem. Nu te mai vrem! Sigur, PSD-ul e la fel de vinovat ca și Bolojan și ca peneliștii. Așa că e matematic. Așa cum le place lor cu matematica. Trebuie să pleci acasă.

Nu mai e susținut. Nu are nicio legitimitate. Nea Ilie, am mai multă legitimitate decât tine, că eu am luat 120.000 de voturi. Deci eu pot să vorbesc mai apăsat, mai ales că știu exact mai bine decât doamna Gheorghiu, oengista de serviciu care își lua bănuți din banii copiilor bolnavi de cancer, pentru că să știți că eu o donesc de foarte mulți ani acolo și pot să vorbesc despre asta. Spunea salariul 5.000 de euro.

Știu mult mai bine ce s-a întâmplat cu companiile. Sigur, așa este. Năstase și gașca lui au vândut pe nimic acele companii. Numai că decizia de vânzare a lor a luat-o Traian Băsescu. 63 de societăți. Năstase a pus în aplicare și da, ar fi trebuit să răspundă și el și alții penal.