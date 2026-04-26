Intervenție dificilă în județul Neamț. Un bărbat a căzut într-o prăpastie. Care este starea lui
Prapastie
Un bărbat în vârstă de 40 de ani a căzut într-o prăpastie, duminică după-amiază, la o diferenţă de nivel de aproximativ 25 de metri, în zona Bicaz Chei, din judeţul Neamţ. Victima a fost scoasă în viață şi predată unui echipaj medical.
Incidentul s-a petrecut în jurul orei 16:00, în zona Belvedere, un pod suspendat din comuna Bicaz Chei, judeţul Neamţ.
"La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Piatra-Neamţ (o autospecială complexă pentru intervenţie şi o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă), Salvamont şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean.
La sosirea salvatorilor, bărbatul a fost localizat într-o prăpastie, la o diferenţă de nivel de aproximativ 25 metri faţă de traseul turistic", transmite ISU Neamţ.
Victima, care prezenta multiple traumatisme la nivelul întregului corp, a fost scoasă cu ajutorul echipamentelor specifice
Bărbatul în vârstă de 40 de ani a fost predat echipajului SMURD pentru a fi transportat la unitatea de primiri urgenţe a Spitalului Judeţean Piatra-Neamţ.
